Mamma Bruschetta surge com cabeça raspada em tratamento contra o câncer

Rio - Mamma Bruschetta postou uma foto no Instagram, nesta sexta-feira, em que mostra sua nova fase no tratamento contra o câncer. Na imagem, a ex-apresentadora do "Fofocalizando" aparece com a cabeça raspada.

"Às vezes precisamos mudar, a vida é pra ser vivida com prazer, ser feliz e alegre. Precisamos jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Precisamos por na balança à coragem para uma nova mudança", escreveu na legenda da foto.

Recentemente, Mamma Bruschetta se submeteu a uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno. Atualmente, ela está em tratamento com quimioterapia e radioterapia. A apresentadora luta contra um câncer na junção esôfago gástrica.