Silvio Santos é citado em processo de paternidade e pode ter mais uma filha

Rio - Uma possível bomba estourou nesta sexta-feira (17), envolvendo o nome do apresentador Silvio Santos. De acordo com a coluna de Léo Dias, do UOL, o dono do SBT pode ter mais uma filha.

Clemozeide Lundgren procurou a Justiça para ser reconhecida como filha legítima de Silvio. Em segredo de justiça, o processo pede a investigação sobre a paternidade de Lundgren. Segundo relatos de sua mãe, ela seria a filha número seis do dono do Baú.

A assessoria de imprensa de Silvio Santos ainda não se pronunciou sobre o caso.