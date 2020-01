Luciano Huck detona referência nazista utilizada por ex-secretário da Cultura: 'perverso'

Rio - Luciano Huck usou as redes sociais para se manifestar sobre a fala do ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim . O político foi exonerado do cargo, nesta quarta-feira, após usar trechos de um discurso de Joseph Goebbels, que foi ministro de Adolf Hitler na Alemanha nazista, para anunciar o lançamento do Prêmio Nacional das Artes.

"Sou brasileiro de família judia. Seis milhões de judeus morreram por causa do nazismo. O holocausto é um fato histórico. Usar a Cultura para fazer revisionismo histórico é perverso e violento. O vídeo do secretário Roberto Alvim é criminoso. Revela uma conduta autoritária inaceitável", comentou o apresentador no Twitter.



Roberto Alvim foi demitido do cargo após o vídeo gerar repercussão negativa na internet.