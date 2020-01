Jornalista da Globo faz post emocionado sobre fim da licença-maternidade

Rio - Amor de mãe! Nesta sexta-feira (17) a jornalista Cecilia Malan falou sobre o fim de sua licença-maternidade em seu perfil no Instagram. A Correspondente da Globo em Londres e mãe de primeira viagem, deu à luz Olimpia no início de julho do ano passado.

“Parece que foi ontem que ela chegou. Mas a minha licença maternidade já está chegando ao fim. Só tenho mais dez dias desse doce período de encantamento! Não posso reclamar”, escreveu ela em um trecho da legenda da foto.

Como toda mãe que volta ao trabalho sente um aperto no peito, Cecilia agradeceu tudo que viveu no período de licença e celebrou o retorno ao trabalho.

“Vivi intensamente as descobertas diárias da minha filha. E só posso esperar que, um dia, ela sinta orgulho do trabalho da mãe… A volta assusta e empolga na mesma medida. Não é só um retorno depois de longas férias. É muito mais. A vida mudou, eu mudei… Não sei como isso vai transparecer no ar. Só sei que volto feliz! Espero vocês, dia 27! Vamos recomeçar juntos”, finalizou a jornalista na publicação.