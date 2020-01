Vídeo: Anitta rebola na piscina com o DJ Gabriel do Borel

Rio - Anitta, que será uma das atrações do Coachella este ano - festival que acontece anualmente nos Estados Unidos -, publicou no Instagram um vídeo na piscina de sua casa ‘jogando a potranca’ ao lado do DJ Gabriel do Borel, para divulgar o funk ‘Joga Sua Potranca’, em parceria com o DJ.

Com a legenda “Já ouviu a nova do DJ Gabriel do Borel comigo? Então vai lá no Spotify e Joga Sua Potranca”, ela aproveitou que seus fãs amam o rebolada da cantora de Honório Gurgel para divulgar a música que promete ser hit do Carnaval 2020.





O DJ carioca também publicou o vídeo em sua conta do Instagram, que já conta com mais de 700 mil seguidores, e retuitou no Twitter, agradecendo à cantora e dizendo que esse havia sido seu presente adiantado de aniversário.