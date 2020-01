Marquezine descobre que sua amiga Manu Gavassi está no BBB e brinca: ' por isso não está me respondendo'

Rio - Assim que o jornalista e blogueiro Hugo Gloss publicou em sua conta de Instagram que a cantora Manu Gavassi era uma das confirmadas da 20ª edição do BBB, Bruna comentou "é por isso que não está me respondendo então", se referindo às mensagens ignoradas que ela havia enviado à amiga.

Bruna Marquezine chegou a tuitar um print de sua conversa com Manu Gavassi, em que, além de ter sido ignorada, as mensagens nem chegaram a ser enviadas de fato. Ao saber que sua best friend era um dos prováveis nomes do BBB 20, a atriz enviou uma chuva de perguntas "Você vai pro BBB? Se você realmente vai, pode me falar? Eles já retiraram seu celular? É com você mesmo que estou falando?".

No dia seguinte, com o boato confirmado, Marquezine pediu que Manu 'tratasse de ganhar o programa', disse que amava a amiga e finalizou com 'para de me ignorar'. Fofa!