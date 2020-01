Susto! Lívia Andrade mostra hematomas e preocupa fãs

São Paulo - Na noite da última terça-feira (21), Lívia Andra de atualizou sua conta do Instagram com uma série de vídeos. A partir do recurso Stories, a apresentadora do SBT mostrou os hematomas e cicatrizes que adquiriu após o ensaio da Paraíso do Tuiuti, agremiação na qual é Rainha de Bateria.

Galeria de Fotos Hematomas e cicatrizes de Lívia Andrade Reprodução Instagram Lívia Andrade Reprodução Internet Lívia Andrade Reprodução Internet Lívia Andrade Reprodução Instagram Lívia Andrade em Jericoacoara Reprodução Internet Lívia Andrade Reprodução Internet Lívia Andrade Reprodução Internet Lívia Andrade Reprodução/Instagram/@liviaandradereal Lívia Andrade Reprodução/Instagram Lívia Andrade Juliana Pimenta Nogueira Lívia Andrade curte viagem ao México Reprodução Instagram Lívia Andrade Reprodução Instagram Lívia Andrade curte viagem ao México Reprodução Instagram Lívia Andrade curte viagem ao México Reprodução Instagram Livia Andrade Davi Borges Livia Andrade Davi Borges Lívia Andrade Davi Borges / divulgação Lívia Andrade Reprodução Internet Lívia Andrade Ewerton Lívia Andrade. Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram Lívia Andrade foi musa da Paraíso do Tuiuti no carnaval de 2018 Foto: Divulgação Lívia Andrade Foto: Divulgação Livia Andrade relembra a época em que era assistente de palco de Sérgio Mallandro Reprodução Internet Lívia Andrade mostra suas curvas em Fortaleza Reprodução Internet Lívia Andrade mostra suas curvas em Fortaleza Reprodução Internet Livia Andrade Reprodução Apresentadora Lívia Andrade faz sucesso em foto de maiô na piscina. Reprodução/ Instagram Silvio Santos olha o decote de Livia Andrade no 'Jogo dos Pontinhos' Reprodução Lívia Andrade no 'Fofocalizando' Gabriel Cardoso/SBT Lívia Andrade Gabriel Cardoso/SBT Lívia Andrade Reprodução Lívia Andrade Reprodução Lívia Andrade Reprodução Lívia Andrade Reprodução Lívia Andrade Reprodução Lívia Andrade Reprodução Lívia Andrade Canal 1

"Meu pé está todo lascado. Se é para ganhar cicatriz e bolha no pé, tem que se divertir. Do contrário, nem saio de casa", afirmou Lívia Andrade.

As cicatrizes e hematomas assustaram alguns seguidores da apresentadora do SBT, que tranquilizou os mesmos logo em seguida. "[Esse machucado] ficou no coro, ó", apontou ela, que mirou em outra parte da perna e acrescentou: "Esses nem doem".

Em 2019, Lívia Andrade foi musa da Paraíso do Tuiuti, no Rio, e madrinha de bateria da Império de Casa Verde, em São Paulo. No Carnaval desde criança, a apresentadora tem o costume de dizer "sou sambista antes de ser artista" e gosta de inovar em seus looks para a Avenida.