Thiago Fragoso sofre contusão no tornozelo e se afasta de novela

Rio - O ator Thiago Fragoso se acidentou na segunda-feira (20). Ele rompeu os ligamentos do tornozelo. Fragoso, que está no ar atualmente como protagonista da novela "Salve-se Quem Puder", da Globo, ficará 10 dias afastados das gravações da trama, mas nada que possa comprometer as gravações, segundo informações da coluna de Flávio Ricco, do UOL.

Em seu perfil no Instagram, o ator publicou uma foto onde aparece com uma tala no pé avisando seus seguidores que está tudo bem e que em breve voltará em breve a sua rotina normal.

“Aviso para os devidos fins que a rotina #fitness será interrompida esta semana devido a uma pedra no meio do caminho. Tô ótimo, gente. Semana que vem tudo normal. Estar em movimento é isso! Todo mundo contando os dias pra estreia de #salvesequempuder ? Eu tô! Tchau e bença! #corrida #robocop #fitnessmotivation#running #runninginjury #dontstop #keepthelovealive”, escreveu ele na legenda da publicação.

Após publicar a imagem, Fragoso recebeu várias mensagens de melhoras e boa recuperação.