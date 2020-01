Daltônica, Ana Furtado se emociona ao ver cores pela primeira vez

Rio - Esta quarta-feira (22) ficará marcada pra sempre na vida de Ana Furtado. A apresentadora, que é daltônica (tem redução da capacidade de diferenciar cores), está curtindo um período de férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos, e usou as redes sociais para contar aos seguidores que conseguiu enxergar as cores como elas realmente são, graças ao auxílio de óculos especiais.

"Oi, gente! Tudo bem? Eu hoje vou dividir com vocês um momento muito especial da minha vida. Para quem não sabe, eu sou daltônica, eu tenho dificuldade de enxergar cores, principalmente o verde, o vermelho e o marrom. E eu descobri um óculos (esse aqui que eu comprei) que vai me fazer ver as cores como elas realmente são. Vai ser, no mínimo, muito emocionante para mim e eu quero dividir esse momento com vocês”, afirmou.

“Bom, chegou a hora de colocar o óculos, eu não sei o que vai ser (risos). Nossa, que incrível que o mundo é! Nossa, vocês veem assim o mundo? Estou chocada! Lindo! É lindo!”, completou ela, que se derramou em lágrimas.

Na legenda do post, Ana escreveu: “Vivendo as cores porque sempre dá para se (re)apaixonar pelo mundo, pela vida! Que experiência incrível e indescritível!”.