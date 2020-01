Sem noção? Roberta Miranda revela pedido inusitado de fãs

Rio - Em uma participação especial no programa ‘Se Joga’, da TV Globo, a cantora Roberta Miranda recebeu uma homenagem de amigos e familiares relembrando sua carreira e falando coisas mais intimas e particularidades dela.

Em um recado deixado por seu sobrinho, ele falou sobre o amor que sente pela tia e relembrou um fato curioso onde presenciou uma fã fazendo um pedindo peculiar para Roberta Miranda.

“Ei fique surpreso quando pediram para a minha tia um rim. Um mulher se aproximou dela e fez o pedido”, disse o sobrinho dela.

A cantora que estava no palco do programa recebendo a homenagem, deu risada e disse para a apresentadora Fernanda Gentil que além do rim, já pediram para ela um pulmão. Fernanda ficou chocada com os pedidos e perguntou para a cantora se ela fez as doações, ela sorrindo, disse: “Não, não fiz”.

Aproveitando os pedidos inusitados dos fãs de Roberta, Gentil reforçou a importância da doação de órgãos.