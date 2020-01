Vídeo! Geisy Arruda rebola de lingerie e deixa internautas babando

São Paulo - Geisy Arruda atualizou sua conta no Instagram, na noite desta quarta-feira, com um vídeo ousado, no qual aparece rebolando de lingerie ao som da música Tudo OK, de Thiaguinho MT.

Geisy Arruda Reprodução Instagram

"Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter!", escreveu Geisy Arruda na legenda da publicação no Instagram. Assista ao vídeo.

Pouco tempo após a publicação, modelo foi altamente elogiada pelos internautas. "O que nós, cidadãos de bem, te fizemos de mau para você tentar acabar com nosso casamento?", disse um. "Ok, infartando em 3, 2, 1", brincou outro.

Recentemente, em um bate-papo com seus seguidores, Geisy Arruda falou sobre assuntos eróticos, como sempre. Ao ser questionada sobre sua primeira vez, ela não pestanejou: "Foi aos 13 e foi ótimo".