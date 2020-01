Samara Felippo diz que está no hospital, 'mas já está tudo bem'

Rio - Samara Felippo postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece abraçada com as filhas e contou que está internada no hospital. Apesar de dizer que já está "tudo bem", a atriz não revelou o motivo da internação. "Queria estar assim [abraçada com as meninas], mas estou sem elas e no hospital! Depois conto tudo, mas já está tudo bem", escreveu Samara na legenda da foto. Muitas pessoas desejaram "melhoras" e uma pronta recuperação para a atriz.