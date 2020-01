Sonho! Paula Fernandes ganha declaração do namorado em Fernando de Noronha

Rio - Em clima de romance com seu namorado Rony Cecconello, a cantora Paula Fernandes foi presenteado com uma declaração de amor, no cenário paradisíaco de Fernando de Noronha. Cecconello escolheu uma música para se declarar a amada. O casal chegou à ilha no último domingo (19).

Durante um evento na última quarta-feira (22), a cantora foi a primeira a cantar no karaokê de um festival gastronômico, em uma pousada. Acompanhada de uma turista, Paula Fernandes cantou um de seus sucessos: “Pássaro e Fogo”. Para completar, ela interpretou outras faixas de grandes nomes da música e aproveitou para dançar com um dos moradores da ilha.

Depois da performance da namorada, Rony Cecconello cantou a música “Detalhes”, de Roberto Carlos, para Paula Fernandes.