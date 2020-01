Gusttavo Lima mostra novo visual e recebe elogios: 'lindo'

Rio - Gusttavo Lima quis dar uma repaginada no visual logo no começo do ano. Nesta quinta-feira (23), o sertanejo usou seus Stories, no Instagram, para mostrar a preparação de sua transformação.

Em um vídeo descontraído com seus cabeleireiros, ele brincou: “Tira a barba ou não tira?”. E continuou falando que está inventando moda. Logo após os vídeos, ele compartilhou no feed o resultado onde aparece com as laterais do cabelo raspadas.

“Embaixador 2020”, escreveu na legenda da postagem.

Os fãs de Gusttavo Lima aprovaram a mudança e elogiaram muito nos comentários da imagem: “Lindo”, “Você sempre fica maravilhoso”, foram algumas das manifestações de carinho de seus seguidores.

