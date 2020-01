Rio - Reynaldo Gianecchini está curtindo uns dias de férias em São Miguel dos Milagres, no estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro. Nesta sexta-feira (24), ele postou uma foto usando sunga rosa na Praia do Patacho e escreveu na legenda: “Bom dia pra quem acordou cedão e fica rindo à toa com as belezas da nossa terra”.

Em poucos minutos, a foto já contava com uma série de elogios dos seguidores nos comentários. “Eita coisa linda”, “Meu Deus” e “Como pode ser tão lindo” foram apenas algumas das mensagens.

Confira o post do ator abaixo: