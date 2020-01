Rio - Casados há quase oito anos, Belo e Gracyanne Barbosa são sempre cobrados quando o assunto é ter um filho. Em entrevista ao Gshow, o cantor falou sobre uma possível gravidez da musa fitness.

Belo contou o motivo que impede, por enquanto, Gracyanne de ficar grávida: “Será no tempo de Deus. Tenho ensaiando e treinado bastante, mas ela tem mais de 12 contratos pelo Brasil e um filho muda tudo. Vamos esperar um tempinho. Tenho vontade de adotar também, mas se ela puder ter filho, já imaginei uma mini Gracy, quero uma menina”, disse ele.

O cantor que já é pai de três filhos, falou também como tem lidado com as fofocas envolvendo o seu nome.

“Não me preocupo com isso. Minha música venceu as barreiras e meu público sempre foi fiel a mim. Blindo muito bem para as coisas externas não influenciarem no meu relacionamento. Não me chateiam mais, não me importo”, finalizou Belo.