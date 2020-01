Rio - Natacha Horana mantém um corpo saradíssimo e curvilíneo durante todo o ano. Mas como todo mortal, durante as férias nos Estados Unidos, a bailarina do Domingão do Faustão se esbaldou e ganhou 6 quilos. Só que a musa fitness já está fazendo o ponteira da balança voltar ao lugar.



"Nas primeiras semanas de férias, eu não chutei o balde, eu comi inteiro o balde. Resultado: Engordei 6 kg. Ai, agora, como voltarei aos trabalhos e gravações semana que vem, já me preparei e perdi 4Kg. Porque viagem você sai da rotina, fica um pouco retida e inchada, mas voltando pro Brasil uma semaninha já perco tudo"



A bailarina diz que exercícios e alimentação saudável já fazem parte de sua rotina e não pensa em um dia deixar a vida fitness de lado.



"Isso já faz parte de mim. Agora nas férias eu sentia falta de fazer exercícios, treinar, minha rotina, minha academia, meu personal. Mesmo eu me virando treinando e fazendo cardio. Nossa faz uma falta. Quando acordo e faço exercício físico, meu dia é outro, muito mais animada, muito mais concentrada. Muito mais preparada pro dia", pontua.



Natacha também acredita que as pessoas precisam entender que fazer exercícios físicos não é nenhuma tortura e que a prática deve ser vista como uma grande aliada.



"Quando as pessoas começarem a enxergar o exercício como um benefício, como um “melhor” amigo e não como um vilão, o mundo terá muito menos doenças. Você fica muito mais preparado até para velhice", finaliza a loira.