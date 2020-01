Rio - Faltam pouco mais de 30 dias para a época mais colorida e festiva do ano e, pensando nisso, o DJ Rennan da Penha se antecipou e acabou de lançar o hit que promete embalar esse período. Em parceria com a cantora Pocah, os dois divulgaram a faixa "Carnaval Chegando" em todas as plataformas digitais.

Assista aqui:





"Eu e a Pocah somos amigos há muito tempo! Foi incrível dividir o palco com ela durante a gravação do meu DVD e, mais ainda, de ver todo mundo animado, dançando e curtindo nosso novo som. Tenho certeza que "Carnaval Chegando" vai ser um grande hit!", conta o DJ.



Apesar de amigos, esta é a primeira vez que os dois se juntam para uma colaboração musical. Na última terça-feira (14), eles apresentaram a canção, em primeira mão, ao público que compareceu à gravação do DVD "Segue o Baile", de Rennan, no palco do Espaço Hall, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



"Fiquei muito feliz quando recebi esse convite, topei na hora. Rennan é um artista que admiro bastante, um grande amigo. A música é animada, divertida. Com certeza o público vai amar", diz Pocah.



E não deu outra. Os mais de 6 mil espectadores que estavam presentes na casa de show receberam a nova faixa com entusiasmo e, rapidamente, decoraram o refrão do single.



O show teve duração de mais 3 horas e, além de Pocah, o DJ contou também com participações especiais como MC Livinho, MC Rebecca, Luísa Sonza, Kekel, Turma do Pagode, entre outros nomes do cenário musical atual. O projeto deve ser lançado ainda neste semestre.