Giovanna Ewbank fala sobre vida sexual ativa na gravidez

Rio - Em seu canal no YouTube, Giovanna Ewbank falou sobre sua gravidez. No bate papo com a influenciadora e youtuber Franciny Ehlke, Ewbank, que está de quarto meses de gestação, contou sobre as mudanças que está vivendo após descobrir que está gerando um filho.

Casada com o ator Bruno Gagliasso, ela falou sobre sua vida sexual com o marido. “Transei há dois dias e arrasei”, disse a loira. A revelação íntima aconteceu durante a ‘Verdade e Consequência’, um quadro do canal.

Franciny perguntou para Giovanna quando e onde foi a última vez que ela transou. Ewbank respondeu na lata a pergunta: “Por incrível que pareça faz dois e foi na minha cama”.

Além das perguntas picantes, ela também falou sobre boatos de que não poderia ter filhos. “Acho que agora que estou grávida todo mundo deve estar acreditando, mas falaram a vida toda que eu era estéril. E eu sempre falei que não era, que era uma opção minha não ter filhos naquele momento”, contou Giovanna.

Além do bebê que está esperando, ela e o marido, Bruno Gagliasso, são pais de Titi e Bless, seus filhos adotivos.

Confira na íntegra a entrevista de Giovanna Ewbank: