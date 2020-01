Larissa Manoela fala sobre assédio e bullying: 'Já fiquei abalada'

Larissa Manoela abriu o jogo sobre bullying, assédio e ter crescido na frente das câmeras em entrevista para revista "Quem", na sexta-feira. Na TV desde 2010, a atriz diz que sofreu ofensas nas redes sociais e na vida pessoal.

"Teve época que os haters apareceram muito. Eles estão sempre ali (nas redes) porque têm que procurar defeito. Eu sentia muito essa rejeição no Twitter. Nunca chorei por causa de comentário na Internet, mas já fiquei abalada, pensando: 'estou fazendo o meu melhor, por que essa pessoa está falando isso?'. Mas isso acontece com amigas minhas que são anônimas. Não crio essa neura, não fico em casa sofrendo e chorando. Já aprendi a ignorar, mas às vezes eu vou lá e respondo, dou uma atenção, que é isso que os haters querem", disse.

Larissa deixou claro que não concorda com nenhum tipo de assédio e disse que nunca passou por esse constrangimento fora das redes.

"Eu me deixo aberta e disponível para ouvir pessoas que já passaram por isso. Acompanho no Instagram páginas de mulheres (que foram assediadas) e me sensibilizo por elas. Falar sobre isso está cada vez mais presente e que bom que está sendo presente: as mulheres não devem se calar e não devem passar por esse tipo de coisa", opinou.



Apesar de ter 19 anos, a atriz afirmou que se enxerga como uma pessoa cheia de responsabilidade e prefere seguir regras.

"Eu não entendia muito quando as pessoas olhavam para mim falavam 'nossa, eu tô ficando velho, você tá tão moça'. Mas esse momento chega e eu hoje sou chamada de tia hoje pelas crianças. Outros comemoram: 'eba, maior de idade, vai beber com a gente' e eu falo 'peraí não é bem assim’. Nunca fiquei de porre, nunca tive uma ressaca"”, concluiu.