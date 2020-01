Joelma assina contrato com nova gravadora

Rio - Depois de Amado Batista, o Midas Music acaba de assinar um contrato de três anos com a cantora Joelma. A ideia da gravadora é focar na música popular de qualidade, além de todos os artistas pop e MPB que o Midas já investe.



O primeiro projeto será lançar o DVD que já foi gravado em Goiânia e incluir duas músicas inéditas, produzidas pela cantora e Tavinho, músico parceiro de Joelma, com direção artística de Rick Bonadio. A previsão é que seja lançado em abril deste ano.



"Sempre fui fã da Joelma, pelo talento, pela voz e pelo exemplo de mulher. Tê-la na nossa gravadora é uma grande alegria", conta Rick.



"É uma satisfação enorme está fazendo parte de uma gravadora renomada e top como a Midas Music. Um time totalmente preparado e sob a liderança do meu amigo Rick Bonadio”, conta Joelma. “Não foi à toa que escolhi fazer parte e juntos, construiremos uma nova história. Simbora trabalhar”, completa.