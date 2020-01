Jojo Todynho posa nua e agradece: 'gratidão a ti Deus'

Rio - Jojo Todynho acordou pensativa e reflexiva na manhã desta terça-feira (28). Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto em que aparece nua, no chuveiro, e na legenda publicou um textão, falando sobre a fase complicada da vida.

“Refletindo na madrugada em umas das minhas orações das 1:30 da manhã, vejo quão misericordioso Deus é comigo e desabafando com ele sobre tudo que passei no decorrer de alguns meses e dias sem tentar queixar-me com Ele, só ter a resposta do por que eu?! Fiz uma retrospectiva de toda a minha vida e cheguei a conclusão que tudo tem sua hora e seu momento, nós até podemos fazer planos mas a palavra final é Ele quem dá”, começou.

“Daqui a algumas semanas vou estar fazendo aniversário e como todo ano eu sempre faço festa e esse ano não vou fazer nada, não tenho mais motivos para comemorar e tento não trazer na memória o meu desespero dentro desse banheiro sem questionar os porquês, e sim levar no coração que Deus está no controle”, continuou.

“O que me deixa mais feliz é ver a força que eu nem imaginava que tinha, e cada dia venho tirando do papel todos os meus planos e concluindo todas as metas porque eram apenas sonhos e esse ano de 2020 será um ano de muito aprendizado, mudanças e crescimento. Hoje eu sou uma nova mulher e buscarei todos os dias o melhor de mim. Obrigada Senhor por juntar os pedaços do meu coração e reconstruí-lo sem deixar minha fé esmorecer e por me mostrar a cada dia que eu sou filha do Homem que até o mar o obedeceu e obedece ! Gratidão a ti Deus”, completou.

Jojo completará 23 anos de vida no próximo dia 11 de fevereiro. Recentemente, ela compartilhou com seguidores que chegou a engravidar, mas que perdeu o bebê, antes mesmo que pudesse anunciar a notícia ao público.