Maturidade! Neymar posta foto com filho de sua ex

Rio - O craque do PSG, Neymar Jr., mostrou que a amizade entre ex pode dar certo. Nesta quarta-feira (29), o craque postou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado de seu herdeiro, Davi Lucca, fruto de seu ex relacionamento com a influenciadora Carol Dantas, e o filho mais novo dela, Valentim, de seu atual casamento com Vinicius Martinez.

Após a publicação de Neymar, alguns perfis de fofoca na internet repostaram a imagem, que chamou a atenção de muitas pessoas pelo fato de Neymar ser ex de Carol e manter um bom relacionamento com a mãe de seu filho, assim, trazendo para perto o outro filho dela também.

A galera da web reagiu de forma positiva com a postagem do jogador e comentou: “Quanta maturidade de ambas as partes” e “Amo a relação deles” foram algumas da manifestações dos internautas na rede social.

Vale lembrar que Neymar sempre teve um bom relacionamento com Carol Dantas. Quando ela se casou com o atual marido, a loira convidou o craque e a família dele para a cerimônia.