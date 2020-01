Thammy Miranda conta que tentou mudar de nome: 'não me acostumei'

Rio - Em 2014, Thammy Miranda passou por um processo de transição de gênero e revelou o motivo de não ter trocado seu nome de batismo. O filho de Gretchen, publicou um vídeo em seu Instagram na madrugada desta quinta-feira, 30, onde falou sobre sua transexualidade e revelou que chegou a tentar mudar para um nome considerado masculino, mas acabou não se acostumando com o novo nome.

“Tinha vontade de mudar de nome. Se eu não fosse uma pessoa conhecida, eu teria trocado. Até tentei experimentar outros nomes, mas acabei fazendo essa transição muito tarde. As pessoas me conhecem muito, não sei se acostumariam com outro nome. Eu não me acostumei com outro nome. Acredito que meu nome seja um nome unissex. Enfim, não é isso que vai definir se você é homem ou mulher”, disse ele.

Ainda segundo Thammy, um outro motivo para não trocar de nome foi porque o pai dele, o delegado Silva Neto, não concordou com a mudança.

“Por isso que eu troquei: primeiro, porque eu não me acostumei. Segundo, porque meu pai não queria. Terceiro, porque as pessoas acham que não acostumariam. Quarto, porque eu não quis. Pronto”.

Thammy também rebateu críticas sobre a sua sexualidade: “As pessoas têm mania de me perguntar se eu sou homem ou mulher. Se você nunca tivesse me visto na sua vida, você faria essa pergunta? São coisas que a gente não precisa perguntar, é a vida de cada um. O que muda na sua vida se eu sou homem ou sou mulher? É você que se relaciona comigo? Só muda para a pessoa que vai se relacionar comigo”.

E por fim pediu respeito: “Enfim, só respeitem as pessoas. Deixem elas serem o que elas quiserem serem. Não vai mudar nada na sua vida se ela é homem ou mulher”.

