Voltaram? Thiaguinho desconversa ao ser questionado sobre reconciliação com Fernanda Souza

Rio - Thiaguinho preferiu desconversar quando foi perguntando se tinha retomado o relacionamento com Fernanda Souza. O fato aconteceu no lançamento do filme que conta a história do surfista Gabriel Medina, na última quarta-feira, em São Paulo, de acordo com o jornal Folha de SP.

"O coração está bem", respondeu o cantor, quando questionado sobre ter reatado o romance.

As especulações de uma recaída do casal começaram após os dois já terem sido vistos juntos diversas vezes desde que anunciaram a separação. Em dezembro, Fernanda Souza esteve no show de encerramento do projeto do cantor, o Tardezinha, no Maracanã, o que aumentou a dúvida dos fãs.

Thiaguinho e Fernanda Souza anunciaram a separação em outubro do ano passado, após oito anos juntos. Segundo amigos próximos ao casal, o motivo do término seria o fato de Thiaguinho levar uma vida de solteiro mesmo casado.