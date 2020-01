Anitta desabafa sobre crise hídrica no Rio: 'tem que pagar essa água cagada e sorrir'

Rio - Anitta usou as redes sociais para postar vídeos criticando o governo de Wilson Witzel, após ver uma reportagem na televisão sobre a crise de água que tem afetado o Rio de Janeiro. A cantora filmou a fala do governador e em seguida, fez uma série de publicações criticando a atitude do governo e as prioridades, que não tem sido resolver essa situação específica.

“É isso gente, o meio ambiente se acabando, as cidades inundando, as enchentes acabando com tudo, mas o que preocupa mesmo é a família, a religião, o baile funk, a moral, os bons costumes. Vai ficar todo mundo com moral, bons costumes e doente, com bebê no esgoto, inundando na enchente. Isso que é importante”, disse Anitta.

“E se a gente deixar de pagar a água, já que a gente está tendo que comprar água, já que a que está vindo pra gente não presta. Será que se deixar de pagar a água o nome vai pro Serasa ou não? Já que não estão fazendo o trabalho deles né?! A gente podia também não fazer nossa parte e não acontecer nada. Ah não, acontece sim, a gente vai pro Serasa sim, a gente tem que pagar essa água ‘cagada’ e sorrir, e ficar feliz”, completou.

Desde o início deste ano, a qualidade da água no Rio de Janeiro tem apresentado cheio e gostos estranhos. O governador havia dado um prazo para que a situação fosse resolvida, mas segundo a cantora, nada mudou.

Assista aos vídeos abaixo: