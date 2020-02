São Paulo - Lançado no último final de semana, ‘’Ninguém me segura’’ promete ser o novo “hit do Carnaval” da Lexa. Produzido pela KondZilla em parceria com a Yoki -- empresa de alimentos com mais de 30 anos no Brasil -- o single foi criado a partir do som do estouro da pipoca de micro-ondas. Em um cenário que remete a um espetáculo bem tropical e brasileiro, a cantora interpreta mulheres icônicas e performáticas como Carmem Miranda, Marilyn Monroe e Beyonce.



Assista ao vídeo:



Para se aproximar ainda mais do público jovem, a Yoki desafiou a KondZilla -- uma das maiores produtoras musicais da atualidade -- a criar um funk com o ritmo que agregasse elementos envolvidos no ritual de preparo desse snack: como o estouro da pipoca e o barulho do micro-ondas. E para interpretá-la, foi escolhida a cantora Lexa, destaque no cenário de funk e pop nacional.



"Assim como a KondZilla, uma das maiores produtoras e gravadoras do ramo musical atual, a Lexa é considerada uma das mulheres mais relevantes do cenário musical. Com certeza, será mais um hit da nossa ‘Sapequinha’ e um match entre duas marcas tão relevantes e importantes no Brasil”, afirma Konrad Dantas, o Kond, sócio e fundador da KondZilla.



Criada pela FCB Brasil, a ação da marca conta com o lançamento de ‘’Ninguém me segura’’ e o patrocínio do bloco da cantora Lexa, onde o single será apresentado ao vivo durante o pré-Carnaval de São Paulo. Ao investir em uma das maiores manifestações culturais do País, a Yoki reforça a sua essência democrática e o vínculo emocional com seus consumidores.



“Com essa ativação, pretendemos estreitar ainda mais o relacionamento com o público jovem ao proporcionar uma experiência única e mostrar que fica gostoso juntar a pipoca de micro-ondas Yoki com o funk e com o Carnaval. Para isso, reunimos referências no cenário musical que falam diretamente com esses consumidores, como o KondZilla e a Lexa”, afirma Manuel Garabato, diretor de marketing LATAM da General Mills



Colocando o bloco na rua

O “Bloco da Sapequinha”, conduzido por Lexa, se apresentará no dia 16/02 as 12h, na Barra Funda (Avenida Marques de São Vicente, 230), em São Paulo. Durante o desfile, onde são esperadas mais de 500 mil pessoas de acordo com a prefeitura, acontecerá a primeira performance ao vivo da música hit do Carnaval Yoki. “Estou realizando um sonho de ter um bloco em São Paulo. Sou carioca, mas me casei com um paulista e moro aqui. Poder ter uma marca como a Yoki como parceira e investindo nesse projeto é um reconhecimento de que estou vivendo a melhor fase da minha carreira e querendo realizar ainda mais. Minha relação com a marca vem desde a infância e não poderia imaginar que um dia seríamos parceiros”, confirma a cantora