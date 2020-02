A noite de sexta-feira (31) foi de muita curtição para Isis Valverde. Ela aproveitou para curtir um jantar romântico com o marido André Resende. O casal foi clicado em um restaurante do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



A atriz, de 32 anos, mostrou-se animada, fez selfies e trocou inúmeros beijos com o marido, de 40, com quem tem um filho, Rael.