Pamela Anderson se separa 12 dias após casamento

O casamento de Pamela Anderson com o produtor de cinema Jon Peters não durou muito. Apenas 12 dias após o enlace, o casal está separado. De acordo com o site The Hollywood Reporter, eles decidiram se separar para reavaliar a relação.

“Separamos um tempo para reavaliar o que queremos da vida e um do outro. A vida é uma jornada e o amor é um processo. Com essa verdade universal em mente, decidimos mutuamente adiar a formalização de nossa certidão de casamento e depositar nossa fé no processo. Obrigado por respeitar nossa privacidade”, disse a atriz ao site norte-americano.

De acordo com uma fonte próxima à atriz, Pamela Anderson e Jon Peters ainda não tinham documentado a união, que foi celebrada em cerimônia íntima em Malibu (EUA) no dia 20 de janeiro.

Este foi o quinto casamento tanto de Pamela Anderson. Ela e Peters haviam namorado há mais de 30 anos e reataram o relacionamento há pouco tempo. Anderson já foi esposa com de Tommy Lee (1995-1998), baterista do Mötley Crüe, e do cantor Kid Rock (2006-2007), além do jogador de pôquer Rick Salomon (duas vezes, de 2007 a 2008 e de 2014 a 2015).