Giovanna Ewbank diz que 'vivia em uma bolha' até adotar Titi e Bless

Rio - Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são a capa da revista QG de fevereiro. Na entrevista, os atores falam sobre a espera de um novo filho - ela está grávida de três meses - refletem sobre privilégio racial, a adoção de Bless e Titi e a função do artista na sociedade.

"Esse filho já nasce privilegiado. As conversas que a gente vai ter com ele não vão ser as mesmas que vamos ter com nossos filhos negros. Isso é uma coisa que me deixa muito mal. Fico preocupada com eles. Por que com um filho que é branco a gente não vai precisar ter conversas tão duras como as que a gente vai ter com nossos filhos negros? Por quê?", emociona-se Giovanna durante a entrevista.

Ela ainda conta que, desde o anúncio da gravidez, tem ouvido comentários de que o filho biológico seria uma recompensa: "Que recompensa? Adotar não é caridade e as pessoas confundem muito. E isso fere, machuca", confessa ela, que não nega que vivia em uma bolha até as crianças chegarem a sua vida.

Para a publicação, eles ainda revelam quais são os planos profissionais para 2020: Giovanna será apresentadora de The Circle, um reality show que estreia em março, e vai interpretar Elke Maravilha em uma série da Fox sobre Silvio Santos (com direção de Marcus Baldini), enquanto Bruno grava ainda esse ano duas séries para gigante do streaming, Netflix (uma produção internacional e outra no Brasil como produtor executivo, além de ator), e espera pelo lançamento de Marighella, primeiro filme de Wagner Moura como diretor, em maio.