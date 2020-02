Rafaella Santos levanta dúvidas sobre possível gravidez ao aparecer de vestido justo

Rio - Na noite do último domingo (2), aconteceu em Paris a festa de aniversário do jogador Neymar Jr., e sua irmã, Rafaella Santos, é claro, roubou a cena ao apostar em um vestido branco super justo, que acabou gerando uma dúvida sobre a possível gravidez de 5 meses da influenciadora, fruto de seu relacionamento com o jogador do Flamengo Gabigol.

Rafaella compartilhou nesta segunda-feira (03), um vídeo onde mostra o look escolhido para a festa de seu irmão, mas o que deixou todos impressionados é que na imagem não aparenta que ela está grávida de 5 meses, a barrigada dela aparece reta.

Recentemente, a influencer apareceu ao lado de sua mãe, Nadine Gonçalves, em uma missão humanitária em um orfanato de Moçambique, na África, onde exibiu uma barriga saliente, já na ocasião da festa de aniversário de Neymar a barriga não apareceu.

Assista ao vídeo onde Rafaella não exibe a barriga de grávida: