Namorando a prima, Dado Dolabella se derrete para amada: 'Amor sem fim'

Rio - Namorando sua prima de 1º grau, Dado Dolabella usou suas redes sociais na madrugada desta terça-feira para se declarar para a amada, a designer Marina Dolabella. Na foto, o casal aparece de rosto colado esbanjando amor.

“Amor sem fim”, escreveu o ator na legenda da foto. Marina também postou em seu Instagram a mesma imagem e escreveu: “acorde, viva e ame”.

Marina Dolabella é filha do economista Luiz Fernando Dolabella, irmão de Carlos Eduardo, pai do ator, já falecido. Após anunciar que está namorando a própria prima, Dado Dolabella revelou que planeja aumentar a família, de acordo com informações do programa ‘Balanço Geral’, da Record TV.

Endless love…

wake up live and love