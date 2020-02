Fernanda Motta revela câncer de mama e recebe apoio de famosas

Rio - A modelo Fernanda Motta revelou no Instagram, nesta terça-feira, que está lutando contra um câncer de mama. De acordo com o relato da modelo, ela recebeu o diagnóstico há cerca de um ano.

"Decidi abrir meu coração para vocês. Há um tempo descobri por meio do autoexame um câncer de mama em estágio inicial. Sou muito cuidadosa com a minha saúde, sempre mantive meus exames em dia, e por isso consegui identificar os nódulos rapidamente. É muito importante o autoexame para descoberta precoce", afirmou.

Fernanda também contou que já passou pela quimioterapia e que não havia contado antes para se resguardar e buscar forças. "Já fiz a quimioterapia e, em dezembro, passei por uma cirurgia para retirada total do tumor. Ainda continuo em tratamento preventivo pós-cirúrgico, via oral. Durante esse tempo me resguardei e busquei forças, fé e coragem para passar por tudo isso de forma otimista", disse.

A modelo também contou que escolheu essa foto porque ela foi tirada no dia em que recebeu o diagnóstico. "Escolhi essa foto porque foi tirada no dia que recebi o diagnóstico, e a frase que eu escrevi quando postei no mesmo dia, eu levei para todo o tratamento e levarei para toda a minha vida!!! Eu escolhi sorrir!", finalizou.

Vários famosos desejaram força para Fernanda Motta. "Deus é contigo e eu também", disse Ivete Sangalo. "Te amo tanto e quanto orgulho", disse Juliana Paes. "Você inspira a gente! Que mulher! Que força! Te amo muito", escreveu Sabrina Sato. "Fernanda, Ana já passou por isso e venceu. Estamos juntos com você nessa luta", disse Boninho, se referindo a Ana Furtado.