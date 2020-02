Rio - A ex-BBB Gleici Damasceno confirmou que seu namoro com o também ex-participante do reality, Wagner Santiago, subiu no telhado.

A informação foi confirmada pela acreana, nesta quinta-feira, após ser questionada se está solteira por um fã.

Gleici e Wagner começaram um relacionamento no "BBB 18" e ficaram juntos por quase 2 anos, entre algumas idas e vindas.