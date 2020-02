Madonna senta no colo de Maiara e Maraísa lamenta: 'ninguém pra filmar!'

São Paulo - Em turnê pela Europa, Maiara e Maraísa fizeram uma pausa e aproveitaram para prestigiar um show da Madonna, que também está em turnê com o espetáculo Madame X. De acordo com as sertanejas, a rainha do pop teria sentado no colo de Maiara.

Infelizmente, teremos que acreditar nas palavras de Maiara e Maraísa, pois o show em as irmãs foram proibiam o uso de celulares, o que impossibilitou as duas registrarem o momento com Madonna.



Meu Deus que show! O que ela faz com quatro blocos de escada e um projetor? Surreal! A maiara chorando pq a rainha sentou no colo dela e ninguém tinha um celular pra filmar! o que aprendi sobre essa noite!? Viva a experiência existem artistas e existe a Madonna. Londres ️ — Maraisa (@Maraisa) February 5, 2020