Quebrando tabu! Bruna Linzmeyer revela que se masturba desde criança

Rio - Bruna Linzmeyer surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação íntima durante sua participação no programa "Saia Justa", na última quarta-feira (5). A atriz contou que sempre se masturbou e que isso nunca foi um tabu para ela.



Galeria de Fotos Bruna Linzmeyer Ag. News Bruna Linzmeyer surge com as sobrancelhas descoloridas Reprodução Internet Bruna Linzmeyer curte praia em clima de romance com novo affair Ag. News Bruna Linzmeyer deixa seios à mostra na praia Ag. News Bruna Linzmeyer namora na praia Ag. News Bruna Linzmeyer namora na praia Ag. News Bruna Linzmeyer namora na praia Ag. News Bruna Linzmeyer Reprodução de internet Sem a parte de cima do biquíni, Bruna Linzmeyer pula em cachoeira Reprodução Internet Bruna Linzmeyer exibe pelos nas axilas: 'comecei a achar bonito' Reprodução Internet Bruna Linzmeyer Reprodução da internet Olavo (Tony Ramos) vai cair nos encantos de Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer, à dir.) João Cotta/TV Globo Bruna Linzmeyer participa do protesto 'Ocupa Sapatão', no Rio, nesta quarta-feira Ag. News Bruna Linzmeyer participa do protesto 'Ocupa Sapatão', no Rio, nesta quarta-feira Ag. News Bruna Linzmeyer posa com presente inusitado que ganhou de amiga Reprodução Internet Bruna Linzmeyer Divulgação/Mauricio Fidalgo

"Eu sempre fui muito livre, sempre tive uma cesso ao meu corpo muito validado e respeitado por mim e a minha família. Então eu sempre me masturbei desde criança, tenho muitas memórias de criança me roçando nas coisas. E não lembro de ter sido 'isso não pode acontecer'. Me masturbava criança, me masturbo até hoje", disse.

No bate-papo, a atriz também falou sobre a luta por liberdade e as dificuldades de ser mulher num país machista. "Não lembro de restrição, mas os cortes que a gente recebe como mulheres e meninas são porque a gente precisa estar ligada. O assédio e os estupros acontecem entre a gente então a gente precisa entender o que nosso corpo significa no mundo", afirmou.



Bruna também comentou que o fato de ser lésbica a ajudou a conhecer mais sobre o corpo feminino e a ajudou a compreender as pluralidades de formas do corpo das mulheres.



"Enquanto lésbica, tem um encontro de olhar, descobrir outros formatos, cores, texturas, como fica lubrificado. E isso é uma descoberta sobre si mesma e a outra, sobre descobrir prazer. Essa descoberta do corpo a gente precisa ter", finalizou.