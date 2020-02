Lexa aposta em clipe com aventura e cenário futurista em 'Treme Tudo'

Rio - Lexa vem com tudo em seu novo clipe, totalmente diferente dos últimos lançamentos. O vídeo de "Treme Tudo", lançado nesta sexta-feira, 07, é cheio de referências do universo sci-fi e cyber punk.



No videoclipe, dirigido por João Monteiro e com produção da produtora Umana, Lexa encarna a figura de uma hacker de um futuro distópico que trabalha para libertar pessoas conectadas ao sistema, reprogramando-as e devolvendo sua liberdade por meio da dança. A produção executiva da cantora foi realizada por Darlin Ferrattry.



"É o clipe mais diferente que já fiz! Tem aventura, um cenário futurista e muita dança. Amei o resultado", afirma a artista.



A música sucede “Aquecimento da Lexa”, que tem menos de 15 dias de lançamento, e o hit “Chama Ela”, com Pedro Sampaio.

Confira o clipe de 'Treme Tudo':