Da favela para o mundo: DJ 2T do Arrocha faz turnê pela Europa

O início de 2020 está sendo um sonho para Matheus Barbosa, o DJ 2T do Arrocha. O artista retornou da sua primeira turnê internacional, realizada em janeiro, pela Europa, e já começou a produzir seus novos trabalhos com grandes parcerias.



Aos 22 anos, o jovem funkeiro realizou a turnê por Portugal, França e Itália. O convite surgiu da produtora portuguesa Errejota Eventos e pegou 2T de surpresa: "tocar em outros países era uma coisa que eu não imaginava agora. A ficha demorou para cair que eu iria para a Europa apresentar o meu trabalho. Vi que era a oportunidade dos meus sonhos, tudo o que eu sempre quis. Quando fechamos a data do primeiro show e divulgamos, logo outras casas de eventos se interessaram. Assim o sonho se tornou realidade", conta.



Semanas antes da viagem, Matheus preparou um repertório especial e viu o sucesso dando as caras já no primeiro show, em Lisboa. A casa, que tem capacidade para mais de mil pessoas, ficou lotada. O mesmo aconteceu nos dois shows seguintes, fato que marcou o DJ: "eu estou acostumado a tocar em grandes casas no Brasil e ver bastante público, mas ver as casas lotadas na Europa foi algo surreal. Eram outras línguas, outro repertório, minha primeira vez lá. Ainda assim, o público marcou presença e trocou uma energia muito boa", afirma 2T, que já tem data marcada para voltar ao Velho Continente.



Novas experiências para novos voos



Planejando novidades na carreira, o DJ avalia a viagem como muito produtiva, já que conseguiu conhecer a cultura local, se enriquecendo de experiência para voltar com mais conteúdo para o Brasil. 2T destaca que foi uma grande conquista para alguém que vem da favela e se anima com o resto do ano: "a frase que eu deixo dessa experiência é que você consegue chegar onde quiser, bastar acreditar! Da favela para o mundo.2020 que me aguarde! Estou preparando muitas novidades e parcerias chocantes. Pretendo revolucionar o mercado musical no Brasil", finalizou