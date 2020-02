Silas Malafaia chama Gramacho de 'horroroso' e ganha bronca de humorista da cidade

Silas Malafaia se envolveu em uma polêmica com os moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio, após dizer que precisa trocar uma igreja localizada em Gramacho, para outro ponto melhor. "Nós temos uma igreja em um lugar chamado Gramacho, em Duque de Caxias, em um lugar simplesmente horroroso e a gente vem pedindo a Deus um outro lugar", disse o pastor em uma de suas pregações.



Alguns moradores de Duque de Caxias ficaram chateados com a fala do pastor, entre eles, o humorista Gustavo Ariel, que gravou um vídeo rebatendo as declarações de Malafaia e exaltando as qualidades da cidade.



"Pastor Silas, com todo respieito, cheio de problema e tu quer causar mais problema? Fala sério! Quer falar mal do Gramacho que tem o melhor point do Rio de Janeiro, que é o Amarelinho. Respeita a história. Pastor, todo mundo aqui se amarra na tua, mas acho que você deveria ter feito diferente. Chamar o lugar de horroroso? Nunca levou a palavra de Deus no Amarelinho. Não tem um obreiro teu que foi lá no Amarelinho. Horroroso não, Silas. Podia se expressar diferente. Você é um pastor referência e não pode falar que Gramacho é um lugar horroroso. Você podia falar de um jeito mais carinhoso em vez de usar o termo horroroso", disse o ator em tom descontraído.



O pastor não gostou nada da repercussão de sua fala e voltou a comentar o assunto em outro culto. "Eu tenho falado que a nossa igreja em Gramacho está um lugar horroroso. O lugar que a igreja está. Aí, o império da maldade, a turma da inveja vem, tira esse pedacinho pra dizer que eu to falando que Gramacho é horroroso. Se Gramacho fosse horroroso como é que nós vamos investir mais de R$ 2 milhões em um novo lugar? Horroroso é o lugar que a igreja está. Não tem nada a ver com o bairro ou com o distrito. Mas é um negócio do Satanás mesmo. E espalham isso que 'Malafaia diz que Gramacho é horroroso'. Eu tô falando do lugar que a Igreja está instalada. Entra água, vira piscina dentro da igreja. A instalação é horrorosa", explicou Silas Malafaia.