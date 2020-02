Ana Paula Siebert, mulher de Roberto Justus, se diz contra parto domiciliar

São Paulo - Ainda faltam alguns meses para Ana Paula Siebert dar à luz, mas ela já sente várias mudanças no corpo decorrentes da gravidez. A loira está esperando a primeira filha, Vicky, fruto do casamento com Roberto Justus, e respondeu a dúvidas dos seguidores no Instagram.

Ana Paula Siebert disse que a pequena vai nascer em maio, na cidade de São Paulo e prefere que o parto seja natural, a menos que a cesárea seja importante para a saúde da filha. A beldade também contou que defende o parto natural e humanizado, mas criticou o parto domiciliar e a atitude de algumas famosas de divulgarem essa prática. A futura mamãe explicou:

“Eu sou super contra parto domiciliar! Sabe por que? Eu vejo muitas celebridades divulgando esse tipo de parto, mas diferente da população brasileira, por trás desse parto 'em casa' existe uma grande equipe médica, toda a estrutura caso o bebê necessite de suporte médico. Agora, e na casa das outras pessoas? Respeito quem faz, mas jamais faria e ainda mais iria estimular esse tipo de parto. No hospital você tem toda a estrutura para as necessidades que possam surgir! Sou a favor de parto normal, natural e humanizado, agora sempre dentro de um hospital!”.

Além disso, a empresária também revelou como está lidando com as mudanças no corpo, já que é uma pessoa conhecida por ser muito vaidosa. “Nesses meses ganhei peso, gordura, celulite, meu quadril alargou, meu seio não cabe nas roupas, coisas que eu não vivia antes! É bem estranho para mim! Meu corpo mudou muito mesmo, mas eu estou tão feliz que nem me apego a isso agora e sei que depois voltarei ao normal porque vou me cuidar", disse a esposa de Roberto Justus.

"Vivo a fase mais feliz da minha vida, tudo isso é besteira e nesse momento só quero minha bebê bem", encerrou Ana Paula Siebert, que ainda tem poucos meses para ver o corpo passar por mudanças e aproveitar a fase da gravidez.