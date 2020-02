Núbia Oliiver sobre nudes recebidos: 'sejam mais criativos'

Rio - Nubia Oliiver, que explodiu na Web com suas dicas de sexo e relacionamento, usou suas redes sociais para falar sobre o recebimento constante de nudes em suas mensagens.

"Homens deliciosos da minha vida virtual, deixa eu dar uma dica para todos. Na nossa atual realidade, as mulheres em sua maioria se encantam com contas bancárias, jóias, flores e mimos que elas se sintam valorizadas e não "comidas". Estou falando isso para que ao invés de mandarem nudes enviem algo inovador, que a gente não tenha visto ou recebido ainda. Só vale no caso de seu nude ser "espetacular", caso contrário seja criativo na hora da conquista. É só um alerta para quem não ser 'comum'", disse a modelo.