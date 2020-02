Empoderada! Taís Araujo fala sobre como a relação com o cabelo mudou ao longo dos anos

São Paulo - Falar sobre aceitação dos cabelos crespos e cacheados é um assunto importante e que está super em alta. O curta-metragem de animação “Hair Love” ganhou o Oscar de 2020 falando justamente sobre esse assunto e, na manhã desta terça-feira (11), Taís Araujo abriu o coração no Twitter ao falar da temática. A atriz contou que a relação que tem com o cabelo mudou muito ao longo dos anos e atualmente se sente livre em relação aos fios.

Taís Araujo está no ar como Vitória, uma das protagonistas de “Amor de Mãe”, e disse sobre o cabelo: “Esse, sem dúvida, é o primeiro trabalho que faço com ele completamente livre, onde não me preocupo se ele estará com cachos perfeitamente definidos. Deixo ele ser, simplesmente. Tem dias que está ótimo, dias que nem tanto”.



Taís revela que está aprendendo muito com essa nova liberdade. A artista revela que agora aceita que está tudo bem o cabelo não estar maravilhoso o tempo todo, afinal de contas “perfeição não existe e essa busca não é saudável”, nas próprias palavras dela. Essa mudança de comportamento fez bem até para as próprias madeixas. A esposa de Lázaro Ramos fala que os fios estão mais fortes, com mais volume e caem bem menos. Apenas vantagens.

Os seguidores da atriz adoraram vê-la abrindo o coração e muitas pessoas se identificaram o desabafo da global. Um exemplo disso é essa seguidora que falou: “Eu tô amando ver a naturalidade dele. Você tem noção da representatividade que você nos oferece com esses cabelos maravilhosos?”.

Já outra admiradora escreveu: “Isso é tão bom, porque nós mulheres sempre temos que nos encaixar na perfeição, o liso perfeito, o cacho perfeito, a make perfeita. Quando você nos conta isso e a gente te vê sempre linda na TV é um alívio”. Uma internauta também elogiou o posicionamento de outra atriz da novela, Jéssica Ellen: “Está lindo de ver como você e Jéssica Ellen tem agido com naturalidade em relação aos cabelos”.

Pelo jeito, a protagonista de “Amor de Mãe” conseguiu passar exatamente a mensagem que desejava e ainda fez muita gente se identificar com ela. Taís Araujo ainda conclui: “A liberdade é mesmo uma potência, até para os cabelos”.

