Fora da folia, Denise Dias posa de tapa-sexo: 'maldade está na cabeça de quem vê'

Rio - Fora da avenida em 2020, Denise Dias fez um ensaio de tapa-sexo para as lentes de Mari Araujo e falou sobre sua relação com a nudez: "Nunca tive problema com a nudez. Sempre fui criada andando à vontade dentro de casa, nunca fui reprimida. Eu moro sem vizinhos na frente da minha varanda porque gosto de andar bem à vontade em casa. Gosto de me olhar no espelho e me sentir gostosa. O importante é eu estar bem comigo mesma, independente do que as pessoas vão achar. A maldade está na cabeça de quem vê. Sempre estive com a autoestima bem", disse a atriz.