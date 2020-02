Geisy Arruda conta que a maioria das ofensas que recebe é feita por mulheres

São Paulo - Geisy Arruda usou sua conta oficial no Instagram para falar aos seus seguidores que maioria das ofensas que recebe vem por parte das mulheres do que dos homens.

Uma fã de Geisy Arruda disse que fica horrorizada ao ver os cometários "abusivos" do público masculino nas redes sociais da influenciadora, mas o que surpreendeu é que Geisy confessou que a maioria das críticas vem das mulheres.



"Não fique péssima. Eu estou ótima. Eu sou autora de contos eróticos e acredite: A maioria das ofensas que recebo são de mulheres", escreveu. "Falar de sexo virou meu ganha pão, aqui não tem hipocrisia. 'Abusivo' só se for consentido e combinado na cama, tipo 'teatrinho', sabe? Não confunda a luta das minas do BBB com 'nóis' aqui", completou Geisy Arruda.