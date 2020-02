Marília Mendonça fala sobre autoestima na gravidez: 'foi a minha pior fase'

São Paulo - Quando anunciou a gravidez, Marília Mendonça chocou o público porque tinha acabado de passar por um processo de emagrecimento e feito cirurgias plásticas. A cantora parecia estar tendo uma relação boa com o corpo, o que mudou durante a gestação do filho, Leo, conforme ela contou no Instagram.

Galeria de Fotos Marília Mendonça e Leo Reprodução Instagram Marília Mendonça Reprodução Internet Marília Mendonça e Léo Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora Marília Mendonça mostra o rostinho do filho Leo reprodução Instagram Marília Mendonça Reprodução/Instagram/Marília Mendonça Marília Mendonça Reprodução de internet Marília Mendonça está na reta final da gravidez e reclama de inchaço Reprodução/Twitter/@MariliaMReal Marília Mendonça lança série documental 'Todos os Cantos' em São Paulo Francisco Cepeda / Ag. News Marília Mendonça Reprodução de internet Marília Mendonça Divulgação Marília Mendonça Divulgação Marília Mendonça Divulgação Murilo, de 23 anos, mesma idade de Marília Mendonça, é considerado uma das apostas da música sertaneja para este ano Reprodução / Instagram Marília Mendonça Instagram Marília Mendonça Reprodução/ Instagram Marília Mendonça perdeu 20 quilos Reprodução Internet Marília Mendonça Reprodução / Instagram Marília Mendonça Reprodução/ Instagram À esq., Anitta entre Jojo Todynho, Marília Mendonça, Nego do Borel e Victor Sarro. Depois, nos bastidores do programa no Multishow. No alto, a artista com o marido, Thiago Magalhães. Ao lado, com Wesley Safadão Guto Costa/Divulgação Multishow Cantora Marília Mendonça Divulgação Marília Mendonça no 'Domingão do Faustão' Reprodução Marília Mendonça fechará a Exapicor Site oficial

A voz de “Bebi Liguei” fez uma sessão de perguntas e respostas com os seguidores e disse que está tentando perder os quilos que ganhou durante a gravidez. Marília Mendonça falou que está fazendo academia com um personal trainer e também está em uma dieta lowcarb, com baixo consumo de carboidratos, indicada por uma nutricionista.



Uma das perguntas que Marília recebeu foi sobre a relação que teve com o corpo durante a gestação de Leo. A artista não exitou em responder que esse foi um período em que ficou abalada em relação à própria imagem: “Foi a minha pior fase de autoestima. Nunca tive problemas com ela, como tive na gravidez. Nem fiz foto profissional de grávida, evitava me olhar nas fotos de show ou no espelho. Isso me atrapalhou muito na alimentação também, descontava na comida”.

A mãe de Leo disse que se arrepende de não ter se cuidado durante os meses de gravidez. Ela fala que descontou tudo o que estava sentindo na comida e se alimentou muito mal. Ela ainda agradece não ter tido nenhum problema de saúde nesse período, como a diabetes gestacional, por exemplo.

Marília Mendonça pode ter se sentido mal com o próprio corpo, mas ela garante que isso já passou! Ela conta que agora olha para o filho e se orgulha muito de ter trazido ele para o mundo: “Meu corpo é maravilhoso! Cuido dele porque o amo, ele gerou uma vida e isso é demais!”.