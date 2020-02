Rio - Platinado, Latino gravou o clipe da música "Safado e Carinhoso" com o cantor Rafa Mesquita, considerado um ícone do forró em Pernambuco. A locação foi uma mansão em Porto de Galinhas e o filme conta com a participação da ex-BBB Isabella Cecchi e Fernando Lobo, do "De férias com Ex".

"A produção é assinada pelo Humberto Tavares e tem tudo pra estourar. Estamos muito felizes com o resultado do desse trabalho", disse Latino.