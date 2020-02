Dennis DJ e MC Don Juan lançam clipe de 'Te Prometo'

Rio - Lançada em outubro do ano passado, a música “Te Prometo”, de Dennis com MC Don Juan caiu na graça do público, com mais de 7 milhões de execuções nas plataformas digitais. Devido ao sucesso, os artistas se juntaram para gravar o clipe, que já está disponível.



Assista:





“Venho trabalhando a música nos shows, desde que lancei e agora queríamos gravar o clipe. Queria ter gravado em Recife, mas as agendas não estavam batendo e eu acabei tendo que gravar no Rio de Janeiro. Só que tive a ideia de trazer o Recife para o Rio, então trouxe alguns dançarinos, algumas pessoas que sabem fazer o passinho, além de algumas pessoas chaves, como o Marcelinho que é um DJ prodígio de 10 anos, que viralizou na internet, também o Barrozinho que ficou famoso no meu show de Barretos há alguns anos. Aí juntei todos esses personagens para fazer um clipe super bacana”, conta Dennis.



“Te Prometo” é o primeiro brega funk produzido pelo DJ. O clipe traz bastante animação pelas ruas cariocas. Foi feita uma promoção nas redes sociais, a qual teve mais de 80 mil comentários, e os vencedores participam do clipe. A ideia é mostrar a diversidade do Brasil de uma forma bem alegre, que é a marca do país.



“Estou muito feliz com esse novo projeto junto com o Dennis. Já tivemos a oportunidade de fazer outros trabalhos juntos, mas esse está sendo especial por conta da temática. Amo o nordeste apesar de não fazer muitos shows por lá, mas estou super feliz por ter conseguido atingir ainda mais esse público, que sem dúvida é um dos mais calorosos do Brasil. O clipe está tudo muito perfeito, com muitos convidados top e que dançam muito”, finaliza Don Juan.