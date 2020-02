Sucesso em campanhas publicitárias na Europa, modelo brasileira retorna ao país para o Carnaval

Agnes Pimentel, modelo internacional que já figurou entre as mulheres mais lindas da revista Sports Illustratede e possui no currículo várias campanhas de publicidade na Europa, promete brilhar no carnaval este ano. Morando em Londres, a top vem ao Brasil curtir a folia na Marquês de Sapucaí.

"Esse é o terceiro ano que passo carnaval no Brasil, sempre fui chamada por amigos e influenciadores pra conhecer um pouco o carnaval na Sapucaí, mas nunca tive chance de conhecer 100%. Estou bem animada", comenta a modelo que vai usar looks assinados pelo stylist Erick Maia.

Nascida em Itaboraí, cidade do interior do Rio de Janeiro, Agnes foi descoberta por um olheiro aos 15 anos, quando desfilava para uma marca de roupas na sua cidade. Apesar do começo difícil, como de qualquer modelo iniciante, o boom da carreira de Agnes aconteceu mesmo quando ela se mudou para a Alemanha.

"Eu comecei a viajar com 18 anos, bem novinha, era muito ingênua, não sabia nada do mundo e nem o que me esperava lá fora. Confesso que no começo você sofre, passa muito perrengue, sem contar a pressão da agência para estar nas medidas, mas precisa ter foco e seguir em frente", disse.

Desde que foi morar fora, a modelo já visitou mais de 20 países. “Sou uma modelo de publicidade, ganho dinheiro fora do Brasil e um dos melhores momentos da minha carreira foi ver a minha imagem em outdoors espalhados pelos principais pontos da Europa. Agnes tem dividido a sua agenda de trabalho com malhação diária sempre acompanhada de um personal trainer, para esbanjar beleza durante os dias de folia.