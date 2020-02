Luana Piovani rebate seguidor após ser chamada de velha

Rio - Luana Piovani se irritou com um seguidor após compartilhar um foto em seu perfil no Instagram. Após a publicação da imagem, o fã comentou que Luana está velha.

Galeria de Fotos Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Instagram Luana Piovani Reprodução Instagram Luana Piovani Reprodução Instagram Luana Piovani Reprodução Instagram Luana Piovani Reprodução Luana Piovani Reprodução Luana Piovani Reprodução Luana Piovani criticou música de Ludmilla. Funkeira afirmou que a apresentadora está 'amargurada' e tem que 'se tratar' Reprodução do Instagram Luana Piovani Reprodução de Internet Luana Piovani e o israelense Ofek Malka Reprodução Instagram Luana Piovani Reprodução de internet Luana Piovani postou foto dos filhos momentos antes do embarque Reprodução / Instagram Luana Piovani e seus filhos Reprodução Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani fotos Reprodução do Instagram

"Muito bonita! Mas o seu rosto está envelhecido", disse a seguidora.



Irritada, a atriz não deixou barato e rebateu a fala. "Vai ver que é porque eu estou envelhecendo. Fiquei famosa aos 16, ganho com a minha fuça desde os 14, to com 43, me explica como poderia ser diferente. Oh, doença... só se eu tivesse morrido, né, coisa que só vai acontecer daqui uns 60 anos".