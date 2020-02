Xuxa revela traições de Pelé e desabafa: 'achava normal'

Rio - Xuxa abriu o coração e admitiu que foi traída diversas vezes por Pelé, quando os dois namoravam. A revelação foi feita pela apresentadora durante o quadro 'Eu nunca', feito pelo youtuber Matheus Mazzafera. Cleo Pires e Isis Valverde também participaram da brincadeira.

Galeria de Fotos Xuxa no Baile da Vogue Reprodução de internet Xuxa Ag. News Xuxa Ag. News Xuxa Reprodução do Instagram Xuxa Reprodução/Instagram Xuxa desfila pela Yes Brazil Blad Meneghel/ Reprodução de internet Xuxa Meneghel Reprodução/Instagram Xuxa Meneghel Blad Maneghel Xuxa Meneghel Blad Maneghel Xuxa FOTOS Reprodução Xuxa Meneghel Agnews Xuxa Instagram Apresentadora é vegana há um ano Reprodução da Internet Xuxa Meneghel Blad Meneghel/Record TV Xuxa Meneghel Blad Meneghel/Record TV Xuxa em ensaio sensual Reproduçã Instagram Xuxa em ensaio sensual Reprodução Instagram Xuxa compartilhou mais um clique de seu ensaio sensual, usando um maiô preto super decotado Reprodução Instagram Apresentadora Xuxa Meneghel e seu cãozinho Dudu Reprodução da internet Xuxa Meneghel, apresentadora do 'Dancing Brasil': formato estrangeiro Blad Meneghel/Record

"Na minha primeira relação, que durou seis anos e foi com o Pelé, eu era traída de cabo a rabo. Muito, muito mesmo. A ponto de olhar pra ele e ele estar com batom na boca que não era meu. Pra ele era normal. Ele falava assim: 'As mulheres querem ficar com o Pelé'. Eu era muito novinha [tinha 17 anos] e não tinha experiência nenhuma. O que ele falava eu achava que era verdade. Ele foi meu quase primeiro tudo. E eu achava que ser traída era normal", declarou Xuxa.

Ainda de acordo com Xuxa, o ex-jogador falava dele na terceira pessoa e chegava em casa contando a ela quando tinha se envolvido com alguém: "O Pelé ficou com fulana de tal. Guarda bem esse nome".



Assista: